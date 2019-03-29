متقمص دور الخليجي المبذر في قبضة شرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ألقت شرطة دبي القبض على رجل من جنسية أفريقية من أصول عربية، نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقمص فيه شخصية رجل خليجي مبذر يبعثر الأموال النقدية ويرميها بصحبة مجموعة من النسوة في منظر مستفز ومهين للعادات والتقاليد وللزي الخليجي، مما أثار استهجان المجتمع وخدش حيائه من خلال اللقطات التي ظهرت في الفيديو، حيث ألقي القبض عليه، وتم تحويله للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

احترام القانون

لذا تهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع ضرورة احترام القانون والعادات والتقاليد، وعدم نشر فيديوهات مسيئة حتى لا يعرض أحد نفسه للمساءلة من قبل السلطات.