"دفاع مدني أبوظبي "يخمد حريقاً بجزيرة اللولو

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت فرق الدفاع المدني في الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي من إخماد حريق شب في حشائش عشبية وأشجار في جزيرة اللولو، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف في المنطقة.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم، يفيد بنشوب الحريق في حشائش عشبية و أشجار في جزيرة اللولو بأبوظبي، وتحركت فرق الدفاع المـــدني من مركزي شارع الميناء، والبطين، وتعاملت معه على وجه السرعة.