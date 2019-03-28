متقمص دور الخليجي المبذر للأموال مع النسوة في قبضة شرطة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على رجل من جنسية افريقية من أصول عربية، نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقمص فيه شخصية رجل خليجي مبذر يبعثر الأموال النقدية ويرميها بصحبة مجموعة من النسوة في منظر مستفز ومهين للعادات والتقاليد وللزي الخليجي مما أثار استهجان المجتمع وخدش حياءه من خلال اللقطات التي ظهرت في الفيديو، حيث ألقي القبض عليه قبل قليل وتم تحويله للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع ضرورة احترام القانون والعادات والتقاليد وعدم نشر فيديوهات مسيئة حتى لا يعرض نفسه المساءلة من قبل السلطات.