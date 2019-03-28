شرطة أبوظبي تنشر فيديو تحذيرياً لاستعراضات خطرة في الشوارع

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شرطة أبوظبي على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسباقات واستعراضات خطرة قام بها بعض الشباب في الشوارع العامة معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ودعت الشرطة السائقين خصوصاً من فئة الشباب للالتزام بقوانين السير و المرور والتحلي بالإيجابية، واحترام مستخدمي الطريق حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذرت من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت على أنه سيتم تطبيق القانون على "المتهورين"، وإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم الي القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضحت أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها، أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية والولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الايجابية مما يسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة .

وأكدت عدم التهاون في التصدى لمرتكبي المخالفات الكبرى ومنها التفحيط وطمس الأرقام الامامية والخلفية للمركبة وتزويد المركبات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم و مستخدمي الطريق، موضحة بأن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً.

وشددت على أن مرتكبي مخالفات القيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية خطرة بمركباتهم، سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، أو تطبيق العقوبات البديلة تجاههم، ومنها تنظيف الشوارع العامة على سبيل الخدمة المجتمعية بديلاً عن عقوبة الحبس في بعض أحكام الجنح، لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية وترويع للمارة وتهديد سلامتهم.

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