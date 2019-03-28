العثور على مواطنة ضلت طريقها 13 ساعة في جبال غوب بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تمكّنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بالفجيرة في دبا صباح أمس من العثور على مواطنة مفقودة في العقد الأربعين من عمرها بصحة جيدة، وذلك بعد أن ضلت طريقها في جبال غوب بعد ساعات طويلة من البحث استمرت 13 ساعة، حيث تم العثور عليها في جبال الرحيب في تمام الساعة 11:40 صباحاً بالتعاون مع ذويها.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً في مساء أول من أمس في تمام 10:45 من قبل ذوي المواطنة بأنها ضلت طريق العودة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث في المنطقة حيث تم تمشيط المنطقة بالكامل بالتعاون مع ذوي المواطنة وعناصر شرطة دبا، حيث استمرت عملية البحث حتى ساعات متأخرة من الليل بتسليط الأنوار والكشافات أثناء عملية البحث.

وواصل الفريق عملية البحث حتى صباح اليوم التالي حيث تم العثور عليها في تمام الساعة 11:40 صباحاً في جبال الرحيب في ضدنا بالفجيرة بحالة صحية جيدة ليتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى مستشفى دبا للاطمئنان على صحتها.

وطالبت الشرطة أفراد المجتمع وهواة الرحلات الجبلية توخي الحذر وعدم التعمق في الدخول إلى الأماكن الجبلية البعيدة والمرتفعة وأهمية التزود بوسائل الاتصال الضرورية والحديثة التي تبين إحداثيات الموقع للتمكن من إبلاغ الجهات الأمنية حفاظاً على سلامتهم.