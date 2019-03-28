فتاة تلقى مصرعها في حادث مروري بخورفكان

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

توفيت فتاة مواطنة تبلغ من العمر 14 عاماً إثر حادث مروري وقع صباح الأمس على إحدى الطرق الداخلية في منطقة الحراي بخورفكان بسبب السرعة الزائدة، بعد قيادتها مركبة ذويها دون علمهم ودون حصولها على رخصة قيادة، حيث فقدت الفتاة السيطرة على المركبة مما نجم عنــه الحــادث الــذي أودى بحياتهـا.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور ضرورة توعيــة أبنائهم بخطورة القيادة دون رخصــة وعدم تسليمهم مركباتهم، وتحذيرهـم من مغبـة التهور والقيادة دون السن القانونية، مؤكدين أن دور الأسرة مهم في توعية الأبناء ومراقبتهم لتجنيبهم الحوادث المرورية، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر أو الإصابة بسبب الحوادث التي قد يرتكبونها.