تأجيل قضية تعدي «زينة» على أسرة أمريكية إلى 8 أبريل

المصدر: دبي - رامي عايش

قررت محكمة جنح دبي تأجيل نظر قضية اعتداء الفنانة زينة وشقيقتها على أسرة أمريكية من أصول مصرية إلى جلسة 8 أبريل المقبل للاستماع إلى شاهد إثبات طالب به دفاع الأسرة، وكانت المحكمة نظرت الدعوى مجدداً بعدما حكمت في 24 يناير الماضي بردها إلى النيابة العامة للنظر في اتهام تقدمت به محامية دفاع «الأسرة»، باعتداء الفنانة على طفلة الأسرة البالغة من العمر 12 عاماً، بالتوازي مع التحقق من الاتهام المرتبط بتصوير الطفلة ووالدتها للفنانة زينة.

وبحسب أمر الإحالة الجديد، فإن النيابة العامة لم توجه تهمة للطفلة ووالدتها، مؤكدة أن «لا وجه لإقامة الدعوى ضد الطفلة ووالدتها بتهمة الاعتداء على خصوصية زينة عبر تصويرها خلسة»، فيما قالت محامية أسرة السائح إن «ادعاء الفنانة بقيام الطفلة ووالدتها بتصويرها قد ثبت انتفاؤه».