"استئناف أبوظبي" ودائرة أمن الدولة بـ "الاتحادية العليا" تصدران حكمهما في قضيتين

المصدر: وام

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية خلال جلسة عقدتها اليوم بالسجن 10 سنوات على "ح.ع.ع.ط" يبلغ من العمر 45 عاما بعد إدانته بإنشاء وتأسيس عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" ونشر مواد إعلامية من مقالات و"كليبات" فيديو ومعلومات كاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة تسيء لمجتمع الإمارات وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية وتضرب اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الاتحادي رقم "5" لسنة 2012 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصالات والكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة التي تم ضبطها معه واستخدمها في ارتكاب جريمته كما أمرت بمحو كافة العبارات والموضوعات والمقالات والصور و"الكليبات" وإغلاق المواقع والحسابات المستخدمة في ارتكاب الجريمة المسندة إليه وإلزام المُدان بتحمل كافة المصاريف القضائية.

وفي قضية أخرى حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلسة عقدتها أمس الأول على "ع.ع.ع.م.ب" يبلغ من العمر 22 عاما بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة كافة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر وإغلاق الموقع الإلكتروني ومحو كافة المواد المنشورة عبره وإلزامه بالمصاريف القضائية وذلك بعد إدانته بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي من خلال الإعلان عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت اسم "جريح 99 " وأدائه قسم البيعة على السمع والطاعة لزعيم التنظيم الإرهابي.

كما أدانته المحكمة باستغلال حسابه على "تويتر" في نشر معلومات ومقالات وإشاعات كاذبة وموضوعات تروج لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الارهابيين وتحث الشباب على الانضمام إليهما مع علمه التام بحقيقة وأهداف هذه الجماعات الارهابية.

وأدانت المحكمة المذكور بمخالفة المواد "1، 22، 45 " من القانون الاتحادي رقم "7 " لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد "1، 9، 26، 41 " من القانون الاتحادي رقم "5 " لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.