وفاة طفلة مواطنة قادت مركبة ذويها بدون رخصة

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

توفيت فتاة مواطنة تبلغ من العمر 14 عاما إثر حادث مروري وقع صباح اليوم على أحد الطرق الداخلية في منطقة الحراي بخورفكان بسبب السرعة الزائدة، بعد قيادتها مركبة ذويها دون علمهم ودون حصولها على رخصة قيادة، وذلك بعد ان فقدت الفتاة السيطرة على المركبة ما نجم عنه حادث تدهور خطير أودى بحياتها.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم بخطورة القيادة دون رخصة وعدم تسليمهم مركباتهم، وتحذيرهم من مغبة التهور والقيادة دون السن القانونية، مؤكدين أن دور الأسرة مهم في توعية الأبناء ومراقبتهم لتجنيبهم الحوادث المرورية، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر أو الإصابة بسبب الحوادث التي قد يرتكبونها.

وأعربوا عن بالغ أسفهم لوقوع الحادث المروع ووفاة الفتاة في الحادث الخطير داعين المولى عز وجل ان يرحم الفقيدة ويلهم اَهلها الصبر والسلوان.