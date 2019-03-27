القبض على شبكة لترويج المخدرات في الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنْت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بالتعاون مع إدارات المكافحة من إلقاء القبض على افراد شبكة آسيوية تروج للمخدرات في عدد من إمارات الدولة.

ونجحت في الوصول إلى زعيم هذه الشبكة الإجرامية في عقر داره بالتعاون من السلطات الباكستانية وتقديمه إلى العدالة.

وتعود تفاصيل العملية، عندما تمكن ضابط سري من اختراق الشبكة وتحديد أفرادها في الدولة، وقد خاض معهم مفاوضات خطرة حتى تمكن من الوصول إلى رئيس العصابة.