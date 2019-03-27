«مدني دبي» يخمد حريقاً شبّ في يخت بـ«المارينا»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تمكّن رجال الدفاع المدني بدبي من إخماد حريق شبّ في يخت بمنطقة مارينا دبي دون إصابات، في حين لم يتم تقدير الخسائر المادية بعد، حيث ورد البلاغ إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي في تمام الساعة 3:00 عصراً، أمس، وانتقل فريق إطفاء من مراكز المرفأ في غضون دقائق إلى موقع الحادث، وتمكن من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار خلال ربع ساعة من ورود البلاغ.

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ووفق تصريح من الدفاع المدني، فإن اليخت السياحي كان متوقفاً في مرسى مارينا، وحالت جهود فرق الدفاع المدني دون امتداد الحريق للمراكب الأخرى المتوقفة في الموقع.