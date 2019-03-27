الإعدام لقاتل سيدة طعناً بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أسدلت محكمة جنايات الفجيرة، أمس، الستار على قضية قتل ذهبت ضحيتها زوجة مواطن تبلغ من العمر 39 سنة طعناً بآلة حادة في منزلها بمنطقة الفصيل بالفجيرة على يد متهم من الجنسية الآسيوية، بعد دخوله متسللاً إلى داخل المنزل، بصدور حكم القاضي بإعدامه، وذلك بعد نحو عام ونصف العام على وقوع الجريمة المروعة.

تفاصيل

تعود تفاصيل القضية إلى مارس من العام 2017 بعد أن اقتحم متهم آسيوي منزل أسرة مواطنة في منطقة الفصيل بالفجيرة، مستخدماً سلاحاً أبيض قام بتسديد طعنات نافذة للضحية التي فارقت الحياة متأثرة بجراحها، كما أصاب طفليها (بنت 11 سنة وولد 9 سنوات) والعاملة المنزلية، وفرّ هارباً من المكان لتتمكن شرطة الفجيرة من القبض على الجاني خلال نصف ساعة وتقديمه للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل وأحالته للقضاء ليصدر بحقه الحكم المذكور أعلاه، بعد مداولات وسماع أقوال المتهم وشهادة شهود الواقعة والاطلاع على الأدلة.