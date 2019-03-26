الدفاع المدني يخمد حريقاً شب في يخت بمارينا دبي

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق شب في يخت بمنطقة مارينا دبي دون إصابات، في حين لم يتم تقدير الخسائر المادية بعد، وورد البلاغ إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي في تمام الساعة 3:00 عصراً وانتقل فريق إطفاء من مراكز المرفأ في غضون دقائق إلى موقع الحادث وتمكن من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار خلال ربع ساعة من ورود البلاغ.

ووفق تصريح من (الدفاع المدني) فإن اليخت السياحي كان متوقفا في مرسى مارينا وحالت جهود فرق الدفاع المدني دون امتداد الحرائق إلى المراكب الاخرى المتوقفة في الموقع.