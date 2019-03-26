العثور على جثة شخص في بحر رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

عثرت شرطة رأس الخيمة على جثة شخص آسيوي في خور بحر رأس الخيمة.

وأشار العميد عبد الله علي منخس نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة السادسة و30 دقيقة، مساء أمس، يفيد بوجود جثة رجل على خور بحر رأس الخيمة، وعلى الفور توجهت جميع الجهات المختصة لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة متحللة وبعد الفحص المبدئي عليها انها تعود لحوالي يوم.

كما أفادت التقارير المبدئية والمعلومات التي تم الحصول عليها أن الجثة تعود لرجل آسيوي الجنسية، في العقد الخامس من العمر، وأمرت النيابة العامة باستكمال الفحوص الطبية عن طريق الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.



وأكد العميد منخس أن شرطة رأس الخيمة تبذل قصارى جهدها لمعرفة سبب الوفاة، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفتها وأن أجهزة الشرطة في الدولة على قدرة وكفاءة للوصول لكافة المعلومات المطلوبة والتي تمس المجتمع وتحقق أمنه.



من جانبه توجه العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية، بالشكر لكل فرق العمل التي تواجدت بالسرعة الممكنة من تلقي البلاغ، مؤكدين حرص شرطة رأس الخيمة على تطبيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية، وعلى رأسها هدفها الأول في تعزيز الأمن و الأمان، والذي يهدف إلى تعزيز الوقاية.