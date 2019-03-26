تحسّن ملحوظ للطفلة التي سقطت من الطابق العاشر برأس الخيمة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

خرجت الطفلة (ل - م) عربية الجنسية (19 شهراً) من مستشفى توام في منطقة العين في 20 مارس الجاري، لتعود إلى منزلها بإمارة رأس الخيمة، بعد سقوطها من الطابق العاشر عبر نافذة منزل ذويها في إحدى البنايات السكنية، ليتم نقلها من مستشفى صقر إلى توام.

وأبدت الطفلة تحسناً ملحوظاً واستجابة جيدة للعلاج، حيث أفاقت من غيبوبتها، وتم فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، حيث خرجت قبل ذلك من قسم العناية الفائقة للأطفال في 8 مارس وهي بصحة جيدة، ليتم تحويلها لقسم جراحة الأطفال في توام.

إصابات

يُذكر أن الطفلة تم نقلها إلى قسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى توام، بعد تحويلها من مستشفى صقر في رأس الخيمة إثر سقوطها من نافذة منزلها في الطابق العاشر. وبعد معاينة الطفلة سريرياً وعمل التحاليل الطبية المكثفة والصور الإشعاعية التشخيصية اللازمة تبين أنها تعاني إصابات وكسوراً متعددة في مناطق مختلفة من الجسم.