5 سنوات سجناً لعصابة سرقت شركة صرافة بالإكراه

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

خفضت محكمة النقض في أبوظبي، عقوبة السجن الصادرة في حق 5 متهمين من الجنسية الأفريقية، من 10 إلى 5 سنوات، مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لحداثة أعمارهم، بعد إدانتهم بسرقة شركة صرافة بالإكراه، والاعتداء على أفراد أمن الشركة المكلفين بنقل الأموال.

وتفصيلاً، اتفق المتهمون على سرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها «شركة صرافة»، أثناء نقل تلك الأموال بواسطة شركة نقل أموال بالطريق العام، باستخدام القوة والسلاح، حيث توجهوا جميعاً في يوم الواقعة عند الساعة الثامنة مساء، إلى مكان شركة الصرافة.

وتضمنت تحقيقات النيابة، ومحضر جمع الاستدلالات، اعتراف المتهمين باتفاقهم على سرقة شركة صرافه، ووقفوا على مواقيت تحرك المركبة الخاصة بالأموال، حيث قام اثنان منهم بدفع رجل الأمن الذي كان يحمل الحقيبة، والآخرون قاموا بدفع باقي رجال الأمن، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الحقيبة، واقتسام مبلغ 400 ألف درهم كانت بداخلها.