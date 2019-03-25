متلصص السيارات في قبضة شرطة دبي

المصدر: البيان الالكتروني

أفاد العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الامني في شرطة دبي، إلقاء القبض على رجل آسيوي انتشرت له صور ومقطع لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بالتلصص على السيارات في منطقة جميرا وما حولها مما أثار الخوف في أفراد المجتمع ،كما أفاد بأن الشرطة قامت بإلقاء القبض على المذكور اليوم الاثنين وسوف يتم احالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح العقيد فيصل القاسم بأن الشخص الآسيوي يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وعلية بلاغ هروب من الكفيل.

كما أكد العقيد فيصل حرص القيادة العامة لشرطة دبي على امن و سلامة المجتمع، منبها الجمهور بعدم نشر مثل تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مخاوف الناس، حيث تعتبر مثل تلك الرسائل بمثابة إشاعة يعاقب عليها القانون ، بل عليهم إبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة إي تجاوزات غير قانونية.