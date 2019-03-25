صاعقة تحرق 50 طيراً نادراً في الظفرة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ضربت صاعقة قوية أول من أمس منطقة الظفرة وأحرقت أعشاش الطيور وقضت على نحو 50 طيراً نادراً وتسببت في خسائر مالية تتجاوز 20 مليون درهم، وفق صاحب الطيور خلفان بن بطي القبيسي الذي قال لـ «البيان»: إنه خسر ما يقرب من 50 طيراً من أشهر الطيور التي فازت في العديد من المسابقات.

وأكد أن الطيور التي احترقت لا تقدر بثمن، مشيراً إلى أنها طيور مدربة على أعلى مستوى من التدريب وشاركت في العديد من المسابقات وحصلت على العديد من البطولات.

وأضاف أنه يوجد طير واحد منها يتجاوز 10 ملايين درهم وقال: الصاعقة كانت قوية جداً وحرقت كل شيء في المكان، احترقت أعشاش الطيور والمبنى أصبح كومة من الرماد، والطيور تفحمت بالكامل في الحادث الأليم.

وأكد أنه كان يحرص على تدريب طيره قبل كل بطولة من أجل الفوز وتحقيق الأرقام القياسية، حيث فاز بالعديد من الجوائز في المسابقات المختلفة.