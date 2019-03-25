يستولون على 385 ألف درهم من شقة بـ«الانتحال»

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، 4 آسيويين، بتهمة سرقة 385 ألف درهم، من ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية أخرى، بعد اقتحام شقتهم، والاعتداء عليهم، وتكبيلهم بقيود بلاستيكية أحضروها لهذا الغرض، ما مكنهم من الاستيلاء على المنقولات المذكورة.

وقالت النيابة: إن المتهمين انتحلوا وظيفة من الوظائف العامة، وذلك بأن ادعوا للمجني عليهم بأنهم من رجال التحريات، وأجروا عملاً من أعمالها، بأن قاموا بطرق باب الشقة، وأبرزوا بطاقة تعريفية، لتأكيد مزاعمهم، وطلبوا الولوج إلى الداخل لتفتيشها. تفاصيل

وشهد شرطي في التحقيقات النيابية العامة، بورود معلومات حول تورط المتهمين في الواقعة، كما تم الاستدلال على مكان وجود المتهم الأول، الذي اعترف بعد إلقاء القبض عليه «أنه، وبناء على اتفاق تم بينه وبين المتهمين على سرقة المجني عليهم، توجه إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة نايف، بعد أن علموا أن أشخاصاً من إحدى الجنسيات الآسيوية يحوزون على مبالغ، فرغبوا في سرقتهم وخططوا لذلك».

وأضاف الشاهد: «واعترف المتهم نفسه أنه في يوم الواقعة، توجّه برفقة باقي المتهمين حسب الخطة المتفق عليها، حيث طرق أحدهم الباب، وما إن فُتح لهم، حتى دخلوا إلى الشقة، وهناك قيّدوا المجني عليهم بواسطة قيود كانوا يحوزونها».