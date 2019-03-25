الحكم في قضية «مفتعلي حوادث مرورية» 7 أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، 7 من أبريل المقبل، موعداً للنطق في الحكم في استئناف تقدم به 4 متهمين من جنسية آسيوية، ضد حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة أول درجة في حقهم، والقاضي بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات، وذلك في قضية افتعالهم حوادث مرورية.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمين بتدبير حادث مروري لمركبة مملوكة للمتهم الثاني، بغرض شطبها والحصول على مبلغ التأمين، حيث قاموا بافتعال الحادث، واستعمال التقرير في شطب السيارة، والحصول على قيمة تأمين المركبة، فيما أنكر المتهمون تدبير الحادث، مشيرين إلى أنه وقع عفوياً، ودون أي اتفاق مسبق.

وخلال الجلسة، أشارت دفاع المتهم الثاني، إلى أن الحادث عرضي، حيث كان المتهم الثاني يقود مركبته، وقام المتهم الثالث بصدمه بدون قصد، ونظراً لعدم امتلاك الأخير لرخصة قيادة، قام باستدعاء المتهم الأول، الذي حضر وقدم رخصة قيادته لموظف تخطيط الحادث، لافتة إلى أن المتهم الثاني وافق على ذلك بدافع إنساني، لكون مرتكب الحادث الحقيقي «المتهم الثالث» أب، ومن الممكن أن يسجن للقيادة بدون رخصة.

مسرح

وقالت: "المتهم الأول لم يكن في مسرح الجريمة، وتم استدعاؤه لاستعمال رخصة القيادة الخاصة به في تخطيط الحادث، ما يشير إلى عدم وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، بالإضافة إلى أن تقرير الأدلة الجنائية، أكد تعذر معرفة ما إذا كان الحادث مفتعلاً أم لا، ما يفسر في صالح المتهمين".

ودفعت بانتفاء القصد الجنائي من الجريمة، والقصور في التحريات، وبطلان أقوال المتهم الثاني في النيابة، لعدم وجود مترجم، ملتمسه البراءة لموكلها.