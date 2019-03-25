المؤبد لـ3 آسيويين أدينوا بالاتجار في المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة 3 آسيويين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها.

وتفصيلاً، فقد وردت معلومات سرية تفيد بحيازة 3 متهمين لمواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج، حيث شرعت الجهات المعنية في إعداد كمين محكم، تم على إثره ضبط المتهمين، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه قام ببيع المواد المخدرة للمصدر بمبلغ 2000 درهم وكان معه المتهمان الثاني والثالث، وتم تقسيم مبلغ البيع بينهم واعترف بالتعاطي واعترف الثاني بتسليم المخدر لمصدر الشرطة واعترف بأن نصيبه من المبلغ 500 درهم وتحصلوا على المخدر من أبوظبي، واعترف الثالث بأن دور التأكد من المشتري.