يسهلان الاستيلاء على 4.5 ملايين درهم من حسابات عميلين في بنك

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن جريمة خيانة أمانة، واستغلال الصلاحيات الوظيفية، من قبل موظفين في بنك تواطآ مع متهم ثالث، وسربا له بيانات تفصيلية عن حسابات عميلين في البنك ذاته، ومكناه من اختلاس نحو 4 ملايين ونصف المليون درهم من حسابات المجني عليهما، مقابل حصول كل منهما على 10 آلاف درهم من الراشي.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول وهو موظف مبيعات في البنك ومسؤول عن مساعدة العملاء فيما يتعلق بعمليات الائتمان والقروض والبطاقات والرهن وفتح الحسابات، طلب وقبِل لنفسه عطية عبارة عن 10 آلاف درهم من المتهم الثاني عن طريق الوسيط وهو المتهم الثالث مقابل استغلال المتهم الأول صلاحيته الوظيفية في الدخول إلى النظام المعمول به في البنك الذي يعمل فيه دون وجود معاملات بنكية أو مقتضى لذلك ، وتمكين الوسيط وهو المتهم الثالث من الاطلاع على البيانات التفصيلية والمصرفية لرَجلي أعمال آسيوي وأوروبي، والاطلاع على نموذج تواقيعهما، وتمكينه من الحصول على صورة عنها بواسطة هاتفه المتحرك لتسليمها للمتهم الثاني لتنفيذ جريمة التزوير والاختلاس من المجني عليهما.

أقوال البنك

وقال موظف في قسم الشؤون القانونية في البنك قيد الدعوى في تحقيقات النيابة: إن البنك تلقى شكويين من المجني عليهما، مفادها بأن هناك مبالغ تم تحويلها من حساباتهما في حين أنهما كانا خارج الدولة، مضيفاً إنه بعد التحقق من الشكويين تم التوصل إلى حصول موظفين في البنك عينه على معلومات مصرفية للمجني عليهما من خلال النظام وتسليمها إلى آخرين استخدموها في تقديم طلبات تحويل من حساب كل عميل إلى أسماء مستفيدين آخرين في بنوك أخرى وسارع البنك إلى فتح بلاغ في الواقعة.

تواطؤ

قالت «نيابة دبي»: إن المتهمين الثلاثة اشتركوا بطريق المساعدة بعد تسريب البيانات الخاصة بالمجني عليهما اللذين كانا خارج الدولة وقت وقوع الجريمة، وتزوير مستندات رسمية ومعاملات بنكية وأخرى لها علاقة بإلغاء شريحتي هاتفيهما، واستخراج «بدل فاقد»، في الاستيلاء على 3.5 ملايين درهم من حساب المجني عليه الأول مستثمر آسيوي في عقده الثامن من العمر، و 985 ألف درهم من حساب مستثمر أوروبي في السبعينيات من العمر.