الشرطة تتدخل لفض اشتباك بين امرأتين

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة زائرتين أوروبيتين إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم بتهمة الاعتداء المتبادل في بناية في الامارة، والتسبب بإصابات وجروح لبعضهما البعض، موضحة أن الشرطة تدخلت ببلاغ من السكان لفض الشجار بينهما، وإلقاء القبض عليهما.

وبحسب ما جاء في امر الإحالة فإن ثمة شجاراً عنيفاً اندلع بين الزائرتين البالغتين من العمر 35 عاماً و40 عاماً، نتج عنه كسور وجروح وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم لكلتيهما، على مرأى من سكان البناية الذين حاولوا تفريقهما إلا أنهم لم يفلحوا وقدموا بلاغا الى الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليهما.

كما جاء في التحقيقات أن الخلاف بين المتهمتيْن نشب نتيجة منع إحداهما للأخرى من الدخول إلى الشقة التي يقطناها سوية بنظام المشاركة، بناء على تعليمات من "المالك".

