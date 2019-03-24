بالفيديو.. صقور الداخلية تسهم في إنقاذ مواطن تعرض لحادث مروري

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أسهمت الدوريات الجوية لإدارة جناح الجو التابع للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، وبعد تلقيها طلب إسناد من الإسعاف الوطني، في إنقاذ مواطن تعرض لإصابة بليغة بعد تدهور مركبته في منطقة رملية بالقرب من فلج المعلا وتطلبت حالته النقل السريع إلى مستشفى الذيد بإمارة الشارقة.

 

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