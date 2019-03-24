خليجي يعتدي على موظف عربي في مكان عمله

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي يوم 27 من الشهر الجاري موعداً للنطق في الحكم بقضية اتهام خليجي بالتعدي على موظف «عربي» أثناء تأدية عمله.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم باصطحاب طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، لأحد المستشفيات لعلاجها من حالة طارئة، وعقب دخوله الاستقبال قام الممرض بالعديد من المحاولات لسحب عينة دم من الطفلة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل وازدادت حالة الطفلة سوءاً، فاستاء المتهم وطلب مقابلة المسؤول ووقعت بينهما مشادة، وتم توجيه اتهام إلى والد الطفلة بالسب والتعدي على موظف أثناء تأدية عمله.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بمعاقبة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولى بجريمة التعدي على موظف بالحبس لمدة سنة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الحكم مع إلزامه بالرسوم القضائية، وببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الثانية بجريمة سب موظف عام لعدم البينة.

أشارت مذكرة دفاع المحامي، علي حسن الحمادي إلى أن الشاكي أجاب بنعم في تحقيقات النيابة عند سؤاله عن قوله فيما ورد بتقرير التحريات بأنه يقوم بفتح بلاغ لتقاضي مبالغ مالية نظير التنازل. وأنه تقاضى مبلغاً مالياً كبيراً في بلاغ سابق، مشيراً إلى أنه طلب 100 ألف درهم مقابل تنازله.