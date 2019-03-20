السيطرة على حريق في شقة سكنية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

سيطرت فرق الإطفاء والتابعة للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، على حريق شبّ في شقة سكنية بمنطقة الصناعية الجديدة، صباح أمس وذلك من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، أن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً يفيد باحتراق شقّة في منطقة الصناعية، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من منطقة الاختصاص، وسيارات الإسعاف الوطني والشرطة، وعند الوصول قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء البناية السكنية من السكان بالكامل لسلامتهم، ومن ثم قامت الفرق بمكافحة الحريق بواسطة الماء، مؤكداً عدم وقوع إي إصابات بشرية.

ودعا المقدم رائد عبيد الزعابي سكان المباني بتطبيق خطة الإخلاء فوراً حين سماع جرس الإنذار واستخدام مخارج الطوارئ القريبة من سكنهم، والـتأكد من سلامة الأجهزة الإلكترونية والتمديدات الكهربائية بشكل دوري وتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وصيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية، وأوضح الزعابي أنه لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.