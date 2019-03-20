يقتحم منزل مستأجرته بالقوة بداعي فضّ خلاف

المصدر: أبوظبي - البيان

حدّدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، الـ 26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب خليجي، بكسر باب منزل فتاة والدخول إليه بالقوة.

وتفصيلاً، حمّلت فتاة من جنسية عربية، مالك المنزل الذي استأجرته، مسؤولية اقتحام وكسر باب منزلها بالقوة، ليتم إلقاء القبض عليه وهو داخل منزل الفتاة، وإحالته إلى قسم التحقيقات ومنه إلى النيابة العامة وثم إلى محكمة أول درجة، والتي أصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة شهرين.

وخلال جلسة أمس، انكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مرجعاً السبب في دخوله إلى منزل الفتاة الشاكية، إلى سماعه أصوات صراخ ونداءات استغاثة ناتجة عن مشاجرة بين الفتاة وطليقها داخل المنزل، مشيراً إلى أنه قام بكسر باب المنزل بحسن نية، وذلك لرغبته في فض الخلاف الناشئ بينهما.

وطلب قاضي المحكمة من المتهم تقديم مستندات تثبت ملكيته للعقار الذي تسكن فيه الشاكية، إلا أن المتهم أجاب بأن عملية إحضار وتسليم المستندات قد تستغرق أياماً أو أسابيع، مطالباً هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، نظراً لأن فترة حبسه قد شارفت على الانتهاء.