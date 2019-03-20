إلزام وكالة سيارات باسترداد مركبة وإعادة 561 ألف درهم لمالكتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكماً بإلزام إحدى وكالات السيارات الشهيرة، بفسخ اتفاقية شراء سيارة موديل 2014، ورد قيمة السيارة 561 ألفاً و500 درهم، لمالكة السيارة، واستلام السيارة منها، مع إلزام الوكالة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أشار دفاع الشاكية، المحامي علي الحمادي، في مذكرة دفاعه، إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام الشاكية بحجز مركبة من الموزع المعتمد لهذا النوع من السيارات في تاريخ 2 أكتوبر 2014، بقيمة إجمالية قدرها 561 ألفاً و500 درهم، من شركة السيارات المتهمة، وبعد استلام السيارة نما إلى علم الشاكية، أن السيارة بها حادث قديم قبل شرائها يتعلق بالجهة الخلفية للسيارة والطرف الأيسر للسائق، وأن ذلك يؤثر على قيمتها السوقية، وهو ما يعد عيباً خفياً لم تكتشفه المدعية إلا مع مرور الوقت.