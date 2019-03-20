اتهام سبعيني بالاستيلاء على 8 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، نظر قضية اتهام رجل سبعيني (خليجي الجنسية) بالاشتراك مع آخر مجهول في استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات (بريد إلكتروني) وانتحال صفة الغير ومخاطبة شركة خارج الدولة والاستيلاء على مبلغ بقيمة 8 ملايين درهم من دون وجه حق، وقررت تأجيل القضية لتقديم المستندات.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس 3 سنوات، وخلال الجلسة أكد المتهم أنه يعمل مهندساً ويمتلك شركة، وأن الشركة الشاكية بينها وبين شركته عقد منذ عام 2016 خاص بتوريد حديد بقيمة 42 مليون درهم، وأنها أرسلت الدفعة الأولى من العقد بقيمته 8 ملايين درهم وفور دخول المبلغ حساب شركته تم إرسال الدفعة الأولى من الحديد بقيمة المبلغ نفسها.

وأشار المتهم خلال الجلسة إلى أنه لا يجيد استخدام الحاسب الآلي، ولا يعرف من هو الشخص المجهول الآخر المتهم معه في القضية، إضافة إلى أن وكيل الشركة الموجودة بالخارج هو من وقّع العقد مع شركته، ولم يتقدم بأي شكوى ضده أو ضد شركته.

وأوضح المتهم أنه «عقب تسليم الدفعة الأولى من الحديد توقفت الشركة عن إرسال باقي الدفعات، فأوقفنا شحن الحديد، وتوقفت المخاطبات من وقتها»، مشيراً إلى أنه مريض ولم يتابع القضية لوجوده في المستشفى. فيما طالب دفاع المتهم بتكفيل موكله نظراً لكبر سنه، وظروف مرضه، إضافة إلى عدم معقولية الاتهام، حيث إن الشركات لا تحوّل أموالاً بمجرد استلامها بريداً إلكترونياً من شخص، والنظام المصرفي في البنوك لا يقوم بتحويل مبلغ بهذا القدر من دون تقديم صورة من العقد التجاري الخاص بالمعاملة.