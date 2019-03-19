10 آلاف درهم والحبس 3 أشهر بقضية تهديد لفظي

المصدر: أبوظبي - البيان

تهجم شاب عربي الجنسية على آخر بالسباب قائلاً «أنت مش متربي وأنا حربيك» ، لتسبب في تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم مع الأمر بحبسه لمدة 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، حيث طالب الشاكي وهو من جنسية خليجية خلال جلسة محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بإيقاع أقصى عقوبة بحق المتهم.

وأردف قائلاً: إني أثناء عملي في أحد المصارف العاملة بالدولة حضر إليّ المتهم لسحب مبلغ مالي من حسابه الشخصي، حيث تبين لي أن رصيده لا يغطي قيمة المبلغ المراد سحبه، فطلبت منه مراجعة قسم «خدمة المتعاملين» للتأكد من الأمر، وعندما عاد إليّ كنت قد شرعت في تولي مهام إنجاز معاملة أحد العملاء، فطلبت منه الانتظار إلى حين الانتهاء من إنجاز معاملة العميل.

وأضاف: لم يتقبل المتهم العذر الذي سقته له، ليشرع حينها في تهديدي والصراخ عليّ بصوت مرتفع، الأمر الذي سبب لي حرجاً كبيراً أمام زملائي في العمل، ملتمساً من هيئة المحكمة في ختام إفادته توقيع أقصى عقوبة ممكنة في حق المتهم.