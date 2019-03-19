سيدة تمتنع عن تسليم أوراق ملكية 48 سيارة بعد بيعها

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت سيدة دعوى ضد سيدة أخرى تطالبها فيها بدفع 516 ألف درهم كقيمة لـ 48 سيارة مستعملة اشترتها منها، بعد أن امتنعت عن تسليمها أوراق الملكية.

وقد نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً قضى بتغريم السيدة صاحبة الدعوى 257 ألف درهم نتيجة الضرر الذي لحق بها.

دعوى

وقد تقدمت الشاكية بدعوى تطالب فيها بأن تؤدي لها المشكو ضدها، مبلغ 516 ألف درهم، على سند من القول إنه سبق أن اشترت من الأخيرة 48 سيارة مستعملة مستوردة من أمريكا، وسددت الثمن لها، إلا أنها امتنعت عن تسليمها أوراق الملكية، لتتمكن من تسجيلها لدى الجهات الرسمية، ما ترتب عليه إلحاق أضرار بها، تتمثل في فرض غرامات عليها من طرف البلدية، وأن السيارات أصبحت غير صالحة للاستعمال، ولم تتمكن من إعادة بيعها، فكانت دعواها للمطالبة بقيمة تلك السيارات.