محاكمة محل مصوغات ذهبية زوّر علامة تجارية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، يوم 17 من الشهر المقبل موعداً، للرد على مذكرة الاستئناف المقدمة، ضد محل لبيع المصوغات الذهبية، متهم بعرض قطع ذهبية تحمل علامة تجارية منسوبة لشركات عالمية متخصصة في صناعة وبيع الذهب.

تفاصيل

وكانت النيابة العامة قد أحالت (المحل المتهم) إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بقيام أحد المحال التجارية بعرض وبيع قطع مصنوعة من الذهب تحمل شعار علامات تجارية «مقلدة» مشابهة للعلامة التجارية الأصلية، وهو ما قد يتسبب في تضليل المستهلك، فضلاً عن إلحاق أضرار معنوية بالشركات الأصلية.

إنكار

وتم تقنين الإجراءات وضبط المقتنيات التي تحمل العلامات التجارية «المقلدة» بداخل المحل المبلغ عنه، وبمخاطبة الجهات المعنية والشركات صاحبة العلامة التجارية، عما إذا كان المحل المشكو في حقه قد قام بتقليد العلامة التجارية والمسجلة والمملوكة باسمهم من عدمه، أشاروا إلى أن المنتجات التي تحمل العلامة التجارية، «مقلدة»، وهو مخالفة صريحة للقوانين المعنية بحفظ الملكية التجارية.

وبمواجهة الشريك في الرخصة التجارية للمحل والذي حضر الجلسة، أمس، أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، ليقرر قاضي المحكمة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 أبريل للرد على مذكرة الاستئناف.