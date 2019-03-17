مستشار قانوني عربي أمام محاكم دبي بتهمة الاختلاس

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن " تورط" مستشار قانوني عربي في العقد السادس من العمر، في جريمة تزوير 4 ايصالات رسوم قضايا منسوب صدورها إلى محاكم الإمارة، والاحتجاج بها أمام مسؤوله ابن موطنه الذي يملك شركة، والاستيلاء على 145 ألفاً و 450 درهما سلمت إليه على سبيل الوكالة.

وشهد مالك الشركة التي كان يعمل فيها المتهم في تحقيقات النيابة، ان الأخير عمل في شركته مستشارا قانونيا في فبراير 2017 وحتى سبتمبر من العام نفسه، وقد كلفه بمتابعة القضايا المتعلقة بالشركة، إذ كان يسلمه مبالغ من اجل تسجيل دعاوى على الشركات الأخرى في بعض الحالات.

وأضاف الشاهد انه اكتشف ان المتهم يختلس المبالغ لصالحه دون توريدها في خزينة محاكم دبي، من خلال نسخ ضوئية لإيصالات الرسوم المنسوب صدورها الى المحاكم التي راجع قسم التحصيل فيها بنسخ الايصالات، وتبين أنها مزورة ، قبل أن يتوجه الى مركز الشرطة ويفتح بلاغا بالمتهم.

