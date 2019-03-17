3 طيارين يعتدون على مدير بسبب زجاجة ماء

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثلاثة طيارين أوروبيين بتهمة الاعتداء على مدير مبيعات من جنسية عربية داخل فندق، بكسر كأس من الزجاج على رأسه وركله والجثوم عليه وشل حركته، الأمر الذي أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بـ 5%.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تعاطي المشوبات الكحولية.

وبحسب أقوال المجني عليه، فإنه بينما كان ساهرا في فندق بمنطقة المارينا برفقة صديقه العربي، تفاجأ باعتداء المتهمين عليه دون معرفة سبب ذلك، وانه تعرض إلى ضربة على رأسه بكأس زجاجية أسالت دمه، ثم إلى ركلات أدت الى كسور في رجله وخلع في كتفه وتمزق في العضل اضطرته الى الخضوع الى جلسات تدليك لمدة ستة شهور.

أما صديقه الذي كان برفقته فأفاد ان المتهمين اعتدوا على المجني عليه، لأنه-الشاهد-تناول زجاجة ماء كانت على طاولة المتهمين.

