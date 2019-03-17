شرطة رأس الخيمة تخلي بناية سكنية من 6 طوابق بعد سقوط أجزاء منها

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أخلت فرق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة بناية سكنية مكونة من 6 طوابق بالإمارة، فور وصول بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 12 ظهراً يفيد بسقوط أجزاء أسمنتية من إحدى طوابق البناية، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة.

وأوضح العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن فور تلقى غرفة العمليات البلاغ، تحركت الجهات المعنية في فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، وفرق الشرطة، والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف والإنقاذ، وعناصر دائرة الخدمات العامة، والهلال الأحمر بالإمارة، وتوجيههم جميعاً إلى موقع البلاغ فوراً، وتم اتخاذ كافة التدابير الأمنية وإجراءات الأمن والسلامة وتبين أن البناية السكنية مأهولة بالسكان حيث تم إخلائها بالكامل وتم التأكد بأنه لا توجد أية إصابات تذكر ولله الحمد.

وأضاف: تم التأكد من أن المباني السكينة القريبة منها لم تتأثر، كذلك وجاري التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من سلامة المبنى ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، كما تم تقديم الدعم والمساندة لسكان البناية وتم التعرف لاحتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.