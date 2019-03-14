تأجيل قضية خطف وتهديد سيدة أفريقية إلى 20 الجاري

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حددت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، الـ 20 مارس الجاري، للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين من الجنسية الأفريقية، في قضية خطف سيدة من الجنسية نفسها، بناء على طلب الأخيرة للاطلاع على أوراق القضية.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم إحدى السيدات من الجنسية الأفريقية، ببلاغ إلى الجهات المختصة، تتهم فيه شابين من الجنسية نفسها، بخطفها من داخل مسكنها، واقتيادها إلى مركبتهما، والاعتداء عليها بالضرب، وتهديدها بأداة حادة لإجبارها على دفع مبلغ 10 آلاف درهم.

وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه من التهم، مشيراً إلى أنه لا يعرف الشاكية، في حين أقر المتهم الثاني معرفته بالمجني عليها، إلا أنه أنكر كل التهم الموجهة إليه وإلى صديقه، فيما واجهتهم هيئة المحكمة بوجود آثار ضرب على جسد المجني عليها، بحسب التقرير الطبي، إلا أن المتهمان أنكرا معرفتهما بأسباب آثار الضرب.