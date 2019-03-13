شرطة رأس الخيمة تُنقذ مواطناً تعطّل مثبت السرعة في مركبته

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تمكّن أفراد قسم الدوريات والمرور بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إنقاذ حياة مواطن، تعطل مثبت السرعة في سيارته على سرعة 140 كيلومتراً في الساعة وذلك أثناء توجهه إلى إمارة رأس الخيمة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

تفاصيل

وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ عند الساعة 7:57 مساء أول من أمس لغرفة العمليات بالقيادة العامة من السائق نفسه يفيد بتعطل مثبت سرعة مركبته التي كان يقودها بمفرده على الطريق المذكور، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان البلاغ، وتم مشاهدة المركبة بالقرب من مخرج 129،.

وقام فريق غرفة العمليات بالتواصل مع السائق عبر الهاتف لتهدئته وتقديم عدة حلول للسيطرة على مركبته والتأكيد على تواجد الدوريات في السرعة الممكنة لإنقاذه، وبالفعل قامت إحدى الدوريات بصدم المركبة من الخلف كانت تسير بنفس ذات السرعة بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بشكل صدمة خفيفة، ونجحت المحاولة في عودة المثبت لعمله وتم إيقاف المركبة بعد تمكن الدوريات من إخلاء الطريق على النحو المطلوب واستقرارها خارج الطريق وتقديم المساعدة اللازمة للسائق.

استعداد

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بأن الإدارة بجميع ضباطها وأفرادها من الدوريات والإسعاف والإنقاذ بجانب طاقم غرفة العمليات، هم على أتم الاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع كافة الحالات، وأنهم على كفاءة وخبرة عالية في احتواء المواقف الطارئة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للجمهور والتأكيد على تواجدهم بصورة مستمرة ودائمة على مدار الساعة، داعياً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وإجراء الصيانة الدورية المستمرة لمركباتهم لتفادي حدوث مثل هذه المواقف، متمنياً للجميع السلامة.