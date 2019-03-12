إنقاذ مواطن تعطل مثبت السرعة في سيارته على 140 كلم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أنقذ أفراد قسم الدوريات والمرور في شرطة رأس الخيمة حياة مواطن، تعطل مثبت السرعة في سيارته على سرعة 140 كيلومتراً في الساعة وذلك أثناء توجهه إلى إمارة رأس الخيمة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتفصيلاً، يشير العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ عند الساعة السابعة و57 دقيقة مساء أمس لغرفة العمليات بالقيادة العامة من السائق نفسه يفيد بتعطل مثبت سرعة مركبته التي كان يقودها بمفرده على الطريق المذكور، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان البلاغ، وتم مشاهدة المركبة بالقرب من مخرج 129، وقام فريق غرفة العمليات بالتواصل مع السائق عبر الهاتف لتهدئته وتقديم عدة حلول للسيطرة على مركبته والتأكيد على تواجد الدوريات في السرعة الممكنة لإنقاذه، وبالفعل قامت إحدى الدوريات بصدم المركبة من الخلف كانت تسير بنفس ذات السرعة بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بشكل صدمة خفيفة، ونجحت المحاولة في عودة المثبت لعمله وتم إيقاف المركبة بعد تمكن الدوريات من إخلاء الطريق على النحو المطلوب واستقرارها خارج الطريق وتقديم المساعدة اللازمة للسائق.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بأن الإدارة بجميع ضباطها وأفرادها من الدوريات والإسعاف والإنقاذ بجانب طاقم غرفة العمليات، هم على أتم الاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع كافة الحالات، وأنهم على كفاءة وخبرة عالية في احتواء المواقف الطارئة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للجمهور والتأكيد على تواجدهم بصورة مستمرة ودائمة على مدار الساعة، داعياً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وإجراء الصيانة الدورية المستمرة لمركباتهم لتفادي حدوث مثل هذه المواقف، متمنياً للجميع السلامة.