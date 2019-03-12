ضبط 41 كيلو مخدرات و9228 قرصاً مؤثراً عقلياً في خزان وقود قارب

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن تورط 3 بحارة آسيويين، بجلب وحيازة نحو 41 كيلو غراماً من المخدرات، و9228 قرصاً من المؤثرات العقلية، حاولوا إدخالها إلى الدولة عبر إخفائها في خزانات وقود القارب الذي كان معهم.

وأوضحت النيابة العامة أن جمارك دبي، ضبطت بحوزة المتهمين في مرفأ ديرة 11.8 كيلو غرام أفيون، و16.8 كيلو غرام حشيش، و11.4 كيلو غرام هيروين، وربع كيلو غرام ماريغوانا، ونحو نصف كيلو غرام ميثامفيتامين، زيادة على 485 قرص ميثادون، و8085 كبسولة بريجابالين، و558 قرص ترامادول، و100 قرص بنزهيكسول.

وشهد رقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتلقيه بلاغاً، بينما كان على رأس عمله في مرفأ ديرة، تم إبلاغه من قبل الجمارك بضبط مواد مخدرة في خزان وقود قارب «لانج».