5 سنوات سجناً لآسيوي حاز وتعاطى المخدرات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بسجن شاب من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث، 5 أعوام، وعلى متهمين آخرين بالحبس 6 أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء الجهات الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة بعد وصول معلومات تفيد بحيازة أحدهم مواد مخدرة خلال جلستهم في إحدى مناطق الإمارة، حيث تبين بعد القبض عليهم وإجراء التحاليل تناول المتهمين الثلاثة المواد المخدرة خلال وجودهم معاً.

واعترف المتهمان الثاني والثالث خلال سير التحقيقات بتناولهما المواد المخدرة التي قدمها لهم المتهم الأول، ولم يكونا على علم بخطورتها أو أنها مواد مخدرة، فيما أكد المتهم الأول تلك الاعترافات.