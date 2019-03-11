41 كيلو غرام مخدرات و 9228 قرص مخدر في خزان وقود قارب

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن "تورط" 3 بحارة آسيويين بجلب وحيازة نحو 41 كيلو غرام من المخدرات، و 9228 قرصا من المؤثرات العقلية، حاولوا إدخالها الى الدولة عبر إخفائها في خزانات وقود القارب الذي كان معهم.

وأوضحت النيابة العامة أن جمارك دبي ضبطت بحوزة المتهمين في مرفأ ديرة 11.8 كيلو غرام أفيون، و16.8 كيلو غرام حشيش، و11.4 كيلو غرام هيروين، وربع كيلو غرام ماريجوانا، و نحو نصف كيلو غرام ميثامفيتامين، زيادة على 485 قرص ميثادون، و 8085 كبسولة بريجابالين و558 قرص ترامادول، و 100 قرص بنزهيكسول .

وشهد رقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيقات النيابة بتلقيه بلاغا بينما كان على راس عمله في مرفأ ديرة، تم إبلاغه من قبل الجمارك بضبط مواد مخدرة في خزان وقود قارب" لانج"، مضيفا انه بانتقاله إلى مكان توقف القارب، وسؤال النوخذة وهو المتهم الأول، عن صاحب السموم المضبوطة، أفاد بأنه استلم "اللنج" من صاحبه لتوصيله إلى دبي ، فيما سيتم تسليم المواد المضبوطة إلى أصحابها من خلال المتهميْن الاخريْن.