قطع علاقته بها فابتزّته بصورهما الغرامية

المصدر: دبي - رامي عايش

لم يتوقع أب خليجي ثلاثيني، أن المرأة العربية التي تشارك معها علاقةَ صداقة تطورت إلى حبٍّ، ووعدها بالارتباط بها إذا تركت مهنتها، والمشروباتِ الكحوليةَ التي تتناولها بكثرة، ستلجأ إلى ابتزازه، وتهديده بفضحه وإبلاغ والدته وزوجته وأشقائه وأصدقائه، حول علاقته بها، إذا تخلى عنها، مستغلة حيازتها صوراً تجمعهما سوياً في مناسبات مختلفة، ومقاطع فيديو وهما في وضع غرامي بدولة أوروبية.

ولما أيقن الأب أن «حبيبته» جادة في تهديدها له، قرر قطع الطريق عليها، والتوجه إلى إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي، للإبلاغ عن الواقعة، وإفشال مخططها، وتسليم هاتفه النقال للأجهزة الأمنية، لتفريغ المحادثات الصوتية التي أرسلتها المتهمة له عبر واتساب.

تفاصيل

تفاصيل هذه القصة، نقلتها النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، وجاء فيها أن المجني عليه، وهو موظف عمره 35 عاماً، تعرف قبل نحو عامين من تاريخ الواقعة، إلى مطلقة عربية، لديها ولد وبنت في موطنها، وربطتهما علاقة صداقة، توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية والالتقاء على وجبات طعام بمطاعم مختلفة.

وذات يوم، عرض الموظف على صديقته الزواج فوافقت، لكنه اشترط عليها ترك مهنتها كراقصة، والامتناع عن احتساء المشروبات الكحولية، فوافقت هي الأخرى، إلا أنه اكتشف أنها لم تنصع لأمره، فخيرها بينه وبين ما نهاها عنه، فوعدته بتنفيذ ما طلبه منها، إلا أنها أخلفت، فما كان منه إلا أن عزم في مطلع شهر مايو من 2018 على قطع علاقته بها عندما سافرت لبلدها، واستصدر رقم هاتف جديداً لم يخبرها به، بيد أنه تفاجأ بورود عدة اتصالات له من بعض أصدقائه، يخبرونه بأن المتهمة تواصلت معهم للسؤال عنه، عندها أعاد وضع الشريحة التي تعرف رقمها في هاتفه، فتواصلت معه وعاتبته على غلق هاتفه، وطلبت مساعدته، فحوّل لها 5500 درهم، ومن ثم أعاد إغلاق هاتفه المتحرك.

إغلاق الموظف هاتفه، لم يغلق باب الشر الذي فتحته المتهمة عليه، إذ تفاجأ بالمتهمة تتصل على رقمه الجديد، وراحت تهدده وتبتزه، لإرغامه على إعادة علاقته بها، وفي حال امتنع، فعليه دفع مبالغ مالية لها بإجمالي 140 ألف درهم، و4500 درهم شهرياً، وإلا ستكشف لوالدته وزوجته وأشقائه وأصدقائه سر العلاقة الرابطة بينهما.

تهديد

أيقن الشاب الخليجي أن المتهمة جادة في تهديدها عندما أرسلت له مقطعين مرئيين التقطتهما لهما معاً وهما في حالة غرام في دولة أوروبية، لا سيما أنها تمكنت من معرفة رقم هاتفه الجديد، بعدما تواصلت هاتفياً مع زوجته، التي سبق أن حصلت على رقمها عندما نسخت جميع الأرقام الخاصة به، حتى تستخدمها لأهدافها، عندها أبلغ المجني عليه السلطات الأمنية عنها.