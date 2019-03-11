يسرقان مقتنيات ثمينة من فيلا بـ500 ألف

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس، زائريْن آسيوييْن، بتهمة سرقة مجوهرات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم من فيلا موظف خليجي في منطقة الورقاء الثالثة، بعد التخطيط المسبق لتنفيذ الجريمة.

وقالت النيابة إن المتهميْن اتفقا على المجيء إلى دبي لسرقة الفلل بعد التأكد من خلوها من قاطنيها، وأنهما قرعا جرس الفيلا قيد الدعوى قبل محاولة التسلل إليها بدافع التأكد وجود أحد داخلها، مضيفة أن المتهمين ومعهما آخر هارب استخدموا سيارة أجرة للوصول إلى فيلا المجني عليه التي دخلوها ليلاً عن طريق تسور الحائط الخارجي لها، ثم الولوج إلى الداخل من خلال الشرفة التي «لم تكن محكمة الإغلاق»، قبل أن يتمكنوا من سرقة خزنة من إحدى الغرف، وفتحها باستخدام عتلة وسرقة كل ما كان فيها من مجوهرات وذهب وساعات نقلوها معهم إلى مقر سكنهم في منطقة «مدينة دبي العالمية».

ضبط

قالت «نيابة دبي»: إن المتهمين تمكنا من مغادرة الدولة بعد تنفيذ جريمتهما، وبحوزتهما المسروقات التي لفاها برقائق الألومنيوم ووضعاها في حقائبهما وباعاها في موطنهما الأصلي قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهما بعد عودتهما إلى الدولة.