لاعب أمريكي يعتدي على شرطي ويسبب له عاهة

المصدر: دبي - رامي عايش

قالت النيابة العامة في دبي أن لاعبا أمريكيا عمره 30 عاما اعتدى على شرطي خليجي أثناء تواجده على رأس عمله في حراسة أحد مراكز الشرطة، وأحدث به عاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بـ 30%، علاوة على سبه المجني عليه بما يخدش شرفه واعتباره.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة الذي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس أن المتهم الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وقت الواقعة، نفذ اعتداءه على الشرط بواسطة أداة صلبة ضربه بها على ساقه وكاحله وتسبب بعاهة.

أقوال المجني عليه

وذكر المجني عليه البالغ من العمر 48 عاما أنه بينما كان يتحدث مع صديقه الشرطي، في غرفة حراسة مركز شرطة، حضر المتهم فجاة وضربه على رجله من الخلف ما أدى إلى كسرها، وسقوطه على الأرض، وأن المتهم استمر في الاعتداء عليه بالرغم من توجه صديقه داخل المركز لطلب المساعدة.

واعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة بما نسب إليه وان كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وقت الحادث وأنه لم يكن في وعيه الكامل، فيما لم يرد في لائحة الاتهام أي تفسير للسبب الذي دفع المتهم للاعتداء على الشرطي غير تعاطي الكحول.