نيابة دبي تكشف عن وفاة خليجية بجرعة زائدة من الترامادول

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، عن وفاة فتاة خليجية داخل أحد فنادق الامارة نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات والمؤثرات العقلية، في وقت أحالت فيه مراهقين من جنسيتها في بداية عقدهما الثالث من العمر إلى الجنايات بتهمة تسهيل تعاطي "المتوفاة" للسموم المذكورة ما تسبب في وفاتها.

كما اتهمت النيابة العامة الشابين بحيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وشهد شرطي من مرتب مركز شرطة بر دبي، في تحقيقات النيابة العامة، بورود بلاغ من غرفة العمليات حول وجود حالة وفاة في أحد الفنادق الواقعة على شارع الشيخ زايد، ليصار إلى الانتقال إلى موقع البلاغ، ويتبين أن المتوفاة ملقاة على السرير داخل إحدى الغرف وبجانبها أدوية، زيادة على ضبط شخصين كانا متواجدين معها.

وبين تقرير الطب الشرعي أن الفتاة توفيت نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من عقاري الترامادول واللاريكا ما أحدث تثبيطا للمراكز الحيوية الدماغية وتوقف الدورة التنفسية، فيما أظهرت كاميرات المراقبة في مكان البلاغ دخول الفتاة واحد المتهمين إلى الفندق مساء، وحضور المتهم الثاني إلى المكان عينه في صباح اليوم التالي.