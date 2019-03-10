يخزّنان 40 كلغم مخدرات في مركبة قديمة

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي، نحو 40 كيلو غراماً من مخدر الكريستال، بحوزة شخصين آسيويين «العقرب وشريكه»، تم تخزينها في مركبة قديمة متوقفة في مصفح الصناعية.

وأفاد العـــقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المــخدرات، بأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهما، وهما يعكفان على تسويق سمومهما، عبر إعادة تغليفها بأوزان تسهل حملها وترويجها للمتعاطين، بعد توزيعها بسرية في الأحياء السكنية.

وأوضح أنه تم رصد النشاط الإجرامي للمشتبهيْن من الجنسية الآسيوية، بعد التأكّد من حيازتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار، حيث تم مراقبتهما، ومعرفة هوياتهما ومقر سكنهما، ومكان تخزين الممنوعات، إلى أن حانت ساعة الصفر.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تطويق المخدرات، وجميع الآفات التي من شأنها العبث بموارد الدولة ومقدراتها، والإضرار بأمن المجتمع وشبابه، عماد الوطن ومستقبله.