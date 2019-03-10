وفاة شاب غرقاً على شاطئ خور أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

توفي شاب آسيوي في العقد الثاني من العمر غرقاً على شاطئ خور أم القيوين، مسـاء الجمعة الماضي، وذلك بحسب المقدم مـحمد بوهارون رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والذي أكد أن غرفة العمليات بالقيادة، تلقت بلاغاً يفيد بتعرض شخص للغرق، حيث انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف الوطني إلى الموقع، وعند وصولها، تبين أن المتوفى كان يسبح برفقة 3 من الأصدقاء، الذين تمكنوا الخروج من الشاطئ، ومن ثم أبلغوا الشرطة بحادثة الغرق التي وقعت لصديقهم.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين: إنه تم التنسيق مع نقطة أمن الخور وخفر السواحل، إضافة إلى الاستعانة بغواصين من فريق إنقاذ الإمارات، وبالتالي، إجراء مسح شامل لشاطئ الخور منذ تلقي البلاغ، وحتى العثور على الجثة في صباح أمس الأول، وتم نقلها إلى مستشفى أم القيوين.

وناشد المقدم بوهارون مرتادي شاطئ أم القيوين، بعدم ممارسة السباحة خلال الليل، والتي يصعب فيها رؤية الأجسام في وسط البحر، كما دعاهم إلى الالتزام والتقيد بالتعليمات والإرشادات الموضحة للسباحة من قبل الجهات المختصة، والابتعاد عن الأماكن التي توجد بها تيارات بحرية عالية أو ارتفاع في الأمواج، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.