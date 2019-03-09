وفاة 4 وإصابة 3 آخرين في حادث برأس الخيمة

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

توفي 3 مواطنين ومقيم آسيوي وأصيب 3 مواطنين آخرين إثر تعرضهم لحادث انحراف وتدهور نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد الإطارات على طريق الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة.

وقال المقدم محمد البحار، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة رأس الخيمة، والذي وُجد وأشرف على الحادث، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة، في تمام الساعة السادسة و55 دقيقة، مساء أمس، يفيد بوقوع حادث مروري لإحدى المركبات على الطريق المذكور أعلاه، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف للمكان.

وتم نقل المتوفين لمستشفى خليفة التخصصي فيما نُقل اثنان آخران لمستشفى صقر برأس الخيمة، وتم تسليم جثث المتوفين لذويهم لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

التزام

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أهمية الالتزام بالقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتفادياً لوقوع الحوادث المرورية والإصابات والوفيات، وأوضح مدى حرص شرطة رأس الخيمة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لتثقيف الجمهور حول تعزيز الثقافة المرورية.

ودعا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خاصة عند قيادتهم لمركباتهم والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة المرورية، وضرورة الإسهام في الحفاظ على أمن الطرق ونشر الوعي المروري في المجتمع، من خلال الالتزام التام بالقواعد المرورية، ناقلاً تعازيه الحارة لأسر المتوفين، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.