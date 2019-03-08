تتهم طليقها بسكب البنزين عليها وتعريض حياتها للخطر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد:

حددت محكمة بني ياس الابتدائية يوم الاثنين المقبل، موعداً للحكم في قضية شاب عربي، تتهمه طليقته بتعريض حياتها للخطر، بأن قام بسكب البنزين عليها.

وتفصيلاً، فقد تقدمت طليقة المتهم ببلاغ إلى السلطات المختصة، تفيد فيه بأن طليقها ارتكب عمداً، أثناء تعاطيه للمواد المخدرة، فعلاً من شأنه تعريض حياتها للخطر، بأن قام بسكب البنزين عليها، وقام بتهديدها بألفاظ التهديد.

وذلك بعد أن دخل العقار المعد كمسكن للحضانة، خلافاً لإرادتها، لتتولى الجهات المختصة إجراءات القبض والتحقيق مع المتهم، وإحالته إلى المحكمة الابتدائية، بعد أن طلبت النيابة العامة معاقبة المتهم، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ونصوص مواد القانون.

وخلال جلسة المحاكمة، دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم، بتناقض أقوال طليقة المتهم في محاضر جمع الاستدلالات، وفي إفادتها أمام النيابة العامة، كما دفعت بخلو الأوراق من ثمة دليل يؤكد قيام المتهم بتهديد طليقته، خاصة أنها تراجعت عن كافة أقوالها بمحضر الاستدلالات.

وشددت بأن موكلها دخل العقار بناء على طلب طليقته، مضيفة "بالاطلاع على أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة، والذي قرر فيها أن أبناءه قد اشتكوا له عن وجود أصوات في المنزل، وبناء على ذلك تواصل مع طليقته، والتي أكدت له ذلك، ليشرع في الذهاب للمنزل للاطمئنان على أبنائه، وهو معتاد على الذهاب إليهم بصفة مستمرة للاطمئنان عليهم وعلى أمورهم.

والتمست في ختام مرافعتها، البراءة لموكلها، واحتياطياً وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، حيث إن المتهم هو العائل الوحيد لأبنائه.