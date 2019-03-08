مصرفي يستولي على 306 آلاف درهم من حساب عميل متوفى

المصدر: دبي ــ رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي، عن «تورط» موظف خليجي في أحد المصارف، بالاستيلاء على 306 آلاف درهم من حساب عميل من جنسيته، عن طريق الحيلة وتزوير محررات رسمية باستغلال وظيفته، بما فيها فك وديعة استثمارية طويلة الأجل قيمتها 100 ألف درهم.

وقالت النيابة في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، إن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، زور 25 إيصال سحب نقدي صادر من المصرف الذي يعمل فيه.

والخاصة بالسحب من الحساب البنكي للمجني عليه، مثلما زور توقيعات عليها، ونسب صدورها للحساب سالف الذكر، على خلاف الحقيقة.

كما أوضحت النيابة أن المتهم الذي يعمل في مركز خدمة العملاء، زور كذلك استمارة طلب فك وديعة استثمارية طويلة الأجل، صادرة من المصرف نفسه، وخاصة بحساب المجني عليه، ووقعها زوراً، وأثبت فيها رغبة صاحب الحساب فكها من حسابه المصرفي بقيمة 100 ألف درهم.